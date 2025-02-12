ليبيا تشارك في فعاليات «القمة العالمية» للحكومات بدبي

شاركت وزارة العمل والتأهيل في أعمال منتدى الإدارة الحكومية العربية، الذي يُعقد بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025 في دبي.

ومثل الوزارة في المنتدى مفتاح القاضي ، مدير إدارة التعاون الدولي، حيث تناولت جلسات المنتدى تقرير “حالة الإدارة الحكومية العربية: الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البيانات” ، الذي يستعرض واقع وتحديات الإدارة الحكومية في العالم العربي، وأثر التكنولوجيا المتقدمة على تطوير الأداء الحكومي.

ويختتم المنتدى أعماله بجملة من التوصيات والمقترحات لتعزيز الاستفادة الفاعلة من الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تحسين كفاءة العمل الحكومي وتقديم الخدمات العامة.

يُعقد المنتدى ضمن الفعاليات المصاحبة للقمة العالمية للحكومات 2025، التي تستمر في دبي خلال الفترة 12 – 14 فبراير، بمشاركة رؤساء دول وحكومات، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، و120 وفدًا حكوميًا، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين.