ليبيا تشارك بفعالية رياضية لـ«ذوي الإعاقة» في إيطاليا

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية، مشاركة البلاد في افتتاح أول فعالية لرياضة التجديف ضمن منافسات الأولمبياد الخاص، التي تحتضنها العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 24 إلى 26 ابريل، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حضورهم في المحافل الدولية.

وشاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني في مراسم الافتتاح، إلى جانب وزيرة شؤون الإعاقة في إيطاليا أليساندرا لوكاتيلي، في مشهد يعكس اهتمام حكومة الوحدة الوطنية بتطوير سياسات الإدماج الاجتماعي، وتوسيع مجالات التعاون مع الجانب الإيطالي، خاصة في ملفات التأهيل والدعم المؤسسي.

ويضم الوفد الليبي مدير مكتب التعاون الفني، إلى جانب فريق التجديف الليبي، في مشاركة تؤكد التزام الدولة بتعزيز حضورها في الفعاليات الدولية المرتبطة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز على إدماجهم في الأنشطة الرياضية بوصفها أحد المسارات الرئيسية للاندماج المجتمعي.

وخضع فريق التجديف الليبي قبل انطلاق المنافسات لبرنامج تدريبي مكثف استهدف رفع الجاهزية الفنية وتحسين الأداء، بما يعزز فرص تقديم مشاركة فاعلة في السباقات الرسمية ضمن هذه التظاهرة الدولية.

وتندرج هذه المشاركة ضمن توجهات حكومية أوسع تهدف إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوسيع نطاق مشاركتهم في الفعاليات الرياضية العالمية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الإيطالية في مجالات التأهيل والإدماج، بما يسهم في تطوير البرامج الوطنية ذات الصلة.

وتشهد ليبيا خلال السنوات الأخيرة اهتماماً متزايداً بملف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، عبر دعم مشاركتهم في الأنشطة الرياضية الدولية، باعتبار الرياضة أداة فاعلة لتعزيز الاندماج الاجتماعي وتحقيق التنمية الشاملة.

كما تمثل الشراكة مع إيطاليا مساراً مهماً لتبادل الخبرات في مجالات الرعاية والتأهيل، في ظل تطور العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف المستويات.