ليبيا تشارك في قمة إفريقية معنية بإصلاح مجلس الأمن الدولي

شارك النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، في أعمال القمة الخامسة لمجموعة العشرة التابعة للاتحاد الأفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات، المعنية بملف إصلاح مجلس الأمن الدولي، التي انطلقت اليوم الجمعة في جمهورية غينيا الاستوائية.

وأكد الرؤساء الأفارقة خلال القمة على اتخاذ موقف مشترك للدول 55 الأعضاء في الاتحاد الافريقي يهدف إلى رفع الظلم التاريخي المفروض على القارة الإفريقية لتكون لها صوت مسموع في مجلس الأمن الدولي.

وتأتي مشاركة الكوني على رأس وفد يضم المفوض بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ورئيس اللجنة التأسيسية لبنك الإستثمار الأفريقي مقره ليبيا والذي تسعى بالتنسيق مع مفوضية الإتحاد الأفريقي لاطلاقه، باعتباره من المؤسسات المالية القارية الضخمة التي توليها ليبيا اهتماما خاصا، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي,