 ليبيا تشارك في قمة «التيكاد 9» بمدينة يوكوهاما اليابانية

انطلقت اليوم الأربعاء، 20 أغسطس 2025، بمدينة يوكوهاما اليابانية أعمال قمة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا (التيكاد التاسعة)، بمشاركة قادة الدول الإفريقية، ورئيس الوزراء الياباني، إلى جانب شركاء التنمية الدوليين.

وشارك الوفد الليبي برئاسة عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، يرافقه وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، حيث حضرا الجلسة الافتتاحية التي ناقشت سبل تعزيز الشراكة الإفريقية – اليابانية، ودعم جهود الاستقرار والتنمية المستدامة في القارة.

وحضر فعاليات القمة عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية وتنموية كبرى، ما يعكس أهمية هذا الحدث الدولي الذي يجمع بين إفريقيا وشركائها من المجتمع الدولي.

وتناقش القمة، التي تُعقد تحت مظلة الأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة اليابانية والاتحاد الإفريقي، سبل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الاستثمار، والبنية التحتية، والطاقة، والصحة، والتعليم.

وتأتي مشاركة ليبيا في هذه القمة ضمن حرصها على تعزيز حضورها في المحافل الدولية والإقليمية، والانخراط الفاعل في المبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية المشتركة، وتعميق التعاون مع الشركاء الأفارقة واليابان، بما يسهم في دفع عجلة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.