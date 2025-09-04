ليبيا تشارك بقمة «الثقافة والتراث والفنون» في إندونيسيا

شاركت ليبيا، ممثلةً في وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية مبروكة توغي، في أعمال الدورة الأولى من قمة الثقافة والتراث والفنون والرواية والدبلوماسية، التي انطلقت صباح اليوم الأربعاء في جزيرة بالي الإندونيسية، تحت شعار “الثقافة من أجل المستقبل”، وبمشاركة وزراء وممثلين رفيعي المستوى من 41 دولة حول العالم.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور الوزيرة الليبية، والتي ترأسها وزير الثقافة الإندونيسي الدكتور فاضلي زون، مندوبًا عن رئيس جمهورية إندونيسيا.

وتستمر فعاليات القمة على مدى ثلاثة أيام بتنظيم مباشر من حكومة إندونيسيا، وتهدف إلى تعزيز الحوار الثقافي كوسيلة لترسيخ السلام والأمن العالميين.

وأكدت الوزيرة في كلمتها أن ليبيا تضع الثقافة في صميم رؤيتها الاستراتيجية للتنمية الشاملة والمستدامة، في إطار رؤية “ليبيا 2050″، مشيرة إلى أن وزارة الثقافة تسعى لترسيخ الثقافة كعنصر أساسي لبناء الاقتصاد المعرفي وتعزيز الصناعات الإبداعية.

وشددت على أهمية الدبلوماسية الثقافية في تعزيز التفاهم والتعاون بين الشعوب، داعية إلى إدماج الثقافة ضمن الأهداف العالمية لما بعد 2030، ومؤكدة دعم ليبيا لمبادرات حوار الثقافات كوسيلة للحد من الاستقطاب ومنع النزاعات.

كما حذّرت من التحديات التي تواجه الثقافة عالميًا، مثل النزاعات، والضغوط البيئية، والتطورات التكنولوجية، وظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، مؤكدة أن القمة تمثل فرصة لتجديد الالتزام بالقيم الثقافية، وضمان الحقوق الثقافية، وتوسيع فرص المشاركة في الحياة الثقافية.

وأكد وزير الثقافة الإندونيسي في كلمته الافتتاحية أن الثقافة ليست مجرد إرث من الماضي، بل قوة موحدة تتجاوز الحدود واللغات والخلافات، مشددًا على أن: “الثقافة هي جسر يربطنا بما يتجاوز الحدود واللغة والخلافات. إنها تذكرنا بإنسانيتنا المشتركة”.