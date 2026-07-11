وفد رفيع في اليونسكو.. ليبيا تنضم إلى الجهود الدولية لـ«تطوير التعليم»

شارك وفد ليبي رفيع المستوى من وزارة التربية والتعليم في افتتاح أعمال قمة “تحويل التعليم +4” (Transforming Education Summit +4)، التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، في إطار جهود دولية تهدف إلى تطوير مستقبل التعليم ومواجهة التحديات المتغيرة التي يشهدها القطاع.

وترأس الوفد الليبي وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية ورئيس اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم الأستاذ الدكتور محمد القريو، بحضور الأمين العام للجنة الوطنية، إلى جانب عدد من ممثلي مندوبية ليبيا الدائمة لدى اليونسكو.

وتجمع القمة وزراء التعليم وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم، بهدف تقييم التقدم المحرز في مسار تحويل النظم التعليمية، ومناقشة السياسات التي تساعد المؤسسات التربوية على تعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات المتسارعة.

وتركز أعمال القمة على دعم تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بضمان توفير تعليم شامل ومنصف وعالي الجودة، بما يلبي احتياجات المجتمعات الحديثة ويسهم في بناء أنظمة تعليمية أكثر مرونة واستدامة.

وأكد الوفد الليبي، خلال مشاركته في أعمال القمة، أن حضور ليبيا يعكس اهتمام الدولة بالمشاركة في الجهود الدولية الرامية إلى تطوير السياسات التعليمية الحديثة، والاستفادة من التجارب والنماذج العالمية الناجحة لدعم مسار الإصلاح التربوي الوطني.

وأشار الوفد إلى أن تطوير التعليم يمثل أولوية أساسية لتحسين مخرجات المنظومة التعليمية، بما ينسجم مع أهداف التنمية في ليبيا ويعزز حضورها في المحافل الدولية المتخصصة.

وتوفر القمة منصة دولية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الدول في المجال التعليمي، فيما تواصل البعثة الليبية تنسيق مشاركتها بهدف دعم الاستراتيجيات الوطنية لبناء منظومة تعليمية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

وتأتي مشاركة ليبيا في قمة تحويل التعليم +4 ضمن توجه دولي لإعادة تطوير أنظمة التعليم بعد التغيرات الكبيرة التي فرضتها التكنولوجيا والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، حيث تسعى الدول إلى بناء مؤسسات تعليمية أكثر مرونة وقدرة على توفير مهارات تتناسب مع متطلبات المستقبل.