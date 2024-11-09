ليبيا تشارك في قمة «شباب تواصل إفريقيا»



شاركت ليبيا، في افتتاح النسخة السابعة من قمة “شباب تواصل إفريقيا” في العاصمة الرواندية كيجالي، التي تُعقد تحت شعار “وظائف للشباب من خلال المهارات المبتكرة”وتستمر حتى 11 نوفمبر.

جاءت المشاركة ممثلة بوفد الهيئات القيادية للمجالس الشبابية المحلية، برئاسة وزير الشباب في حكومة الوحدة الوطنية فتح الله الزني.

وتهدف القمة، إلى دعم المبادرات القارية التي تسعى لتسريع أجندة إفريقيا 2063، وتعزيز التحول الصناعي والاقتصادي للشباب.

كما تناقش القمة تحديات التنمية وتبادل المعرفة والتعاون القاري، مع التركيز على تنمية المهارات المستقبلية للشباب وتوسيع نطاق التدريب عبر القارة الإفريقية.