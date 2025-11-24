ليبيا تشارك في قمة لواندا لـ«تعزيز السلام والإزدهار»

شاركت دولة ليبيا في أعمال القمة الأوروبية – الإفريقية السابعة، التي انطلقت اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025 في لواندا، عاصمة أنغولا، وتستمر لمدة يومين، بوفد رفيع المستوى ترأسه وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، نيابة عن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وتنعقد القمة تحت شعار “تعزيز السلام والازدهار من خلال تعاون متعدد الأطراف فعال”، وتركز على تنفيذ الرؤية المشتركة بين القارتين حتى عام 2030، بما في ذلك دعم برامج التحول الطاقي والرقمي، وتعزيز الإدارة المشتركة لملف الهجرة، إلى جانب التمويل المخصص لمشروعات التعاون بين الجانبين.

وخصص اليوم الأول من القمة لبحث ملفات محورية تشمل السلام والأمن، والتعاون متعدد الأطراف، والهجرة والتنقل، وتحقيق الازدهار المشترك.

وأكد الطاهر الباعور على دعم ليبيا لتعزيز الشراكة والتعاون بين إفريقيا وأوروبا، مشددًا على أن معالجة الهجرة غير الشرعية تبدأ من التعامل مع أسبابها الجذرية في دول المصدر، ومؤكدًا التزام ليبيا بتنفيذ نتائج إعلان طرابلس لمنتدى الهجرة عبر البحر المتوسط الصادر في يوليو 2024، ورفض التوطين وتحميل ليبيا وحدها أعباء هذا الملف.

كما تطرق الباعور إلى أهمية استمرار تنفيذ الرؤية المشتركة 2030 وتعزيز دور الاتحاد الأفريقي في تحقيق أجندة 2063، بما يعزز التعاون والتكامل بين الدول الأفريقية والأوروبية.