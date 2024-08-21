ليبيا تشارك في مؤتمر بجمهورية مصر

شارك أعضاء من مجلس النواب في فعاليات المؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعون المقام بجمهورية مصر العربية.

وبحسب ما نشر المجلس، شارك أعضاء الاتحاد الكشفي للبرلمانين العرب د.”إسماعيل الشريف”، م.” فوزية أبوغالية ”، د.“سعاد الشلي ”، في فعاليات المؤتمر تحت إشراف وتنظيم المنظمة العالمية للحركة الكشفية.

كما شارك أعضاء مجلس النواب المشاركين في المؤتمر في أعمال الإجتماع العادي للجمعية العمومية الخامس عشر للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب الذي عُقد على هامش فعاليات المؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعون، وتم خلال الاجتماع “مناقشة بنود جدول الأعمال الذي تضمن المصادقة على محضر الاجتماع السابق للجمعية واعتماد التقرير الاداري والفني”.

وأوضح عضو مجلس النواب”الدكتور إسماعيل الشريف”، “بأنهم عقدوا اجتماعاً مع وفد حركة الكشافة والمرشدات في ليبيا لتوحيد وجهات النظر، وكذلك تم عقد عدة لقاءات مع عدد من وفود الدول المشاركة في المؤتمر”، مؤكداً على “أن الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب وافق على استضافة مدينة بنغازي للاجتماع القادم للاتحاد”.

يذكر أن المؤتمر انطلقت فعالياته يوم السبت الماضي ويستمر حتى الثالث والعشرون من الشهر الجاري بمشاركة اكثر من 2000 منتسب للحركة الكشفية يمثلون 176 دولة، وبحضور ومشاركة متميزة للحركة العامة للكشافة والمرشدات في ليبيا ممثلاً في قائد عام كشاف ليبيا ورئيس المؤتمر الكشفي العام وعدد من القادة والكشافين والمرشدات في ليبيا.

ويتناول المؤتمر عدداً من الموضوعات، أبرزها السلام والاستدامة وقيادة الشباب وحقوق الإنسان والتعليم غير الرسمي، بهدف إلهام قيادة الجمعيات الكشفية الوطنية عبر إقامة عدة جلسات وورش عمل خلال فعاليات المؤتمر.