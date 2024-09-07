ليبيا تشارك في مؤتمر رجال الأعمال الصينيين الأفارقة

انعقدت الدورة الثامنة لمؤتمر رجال الأعمال الصينيين الأفارقة، بمشاركة رسمية لقطاع الأعمال الليبي.

وأعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، إجراءات الشراكة الرئيسة لتطوير علاقة الصين بأفريقيا في ثلاث السنوات القادمة، وذلك ضمن “منتدى التعاون الصيني-الأفريقي (فوكاك) 2024”.

وتعهد رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، في كلمة افتتاحية، “بتمويل مشاريع بقيمة 50 مليار دولار في القارة الأفريقية، على مدى السنوات الثلاث المقبلة”.

وبحسب ما نشرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، فقد أوضح الرئيس الصيني، “أن تعهد التمويل يتضمن 29.6 مليار دولار، سيتم صرفها من خلال خطوط الائتمان، واستثمارات جديدة بقيمة 10 مليارات دولار”.

وأضاف: “تتلخص إجراءات الشراكة الرئيسة التي أعلن عنها فخامة الرئيس الصيني لتطوير علاقة الصين بأفريقيا في ثلاث السنوات القادمة في التالي:

التعليم المتبادل بين الحضارات: إنشاء شبكة الصين أفريقيا للمعرفة من أجل التنمية بما في ذلك إنشاء 25 مركزا بحثيا بين الصين وأفريقيا.

إجراء الشراكة لرفاهية التجارة: منح الصين إعفاء 100‎%‎ من الرسوم الجمركية للدول الأفريقية الأقل نمواً، تصل حتى اليوم 33 دولة أفريقية.

التعاون في سلاسل الصناعة.

الاتصال والتكامل: إقامة 30 مشروع بنية تحتية في أفريقيا من قبل الصين.

التعاون التنموي: تنازل الصين عن القروض الحكومية بين الدول الأفريقية الأقل نمواً والتي لها علاقات دبلوماسية مع الصين بحلول نهاية عام 2024.

الرعاية الصحية.

إحياء المناطق الريفية ورفاهية الشعوب.

تبادل بين الشعوب: توفير الصين 60,000 فرصة تدريبية لأفريقيا مع إعطاء الأولوية لبرنامج تمكين المرأة وتطوير الشباب.

التنمية الخضراء: قيام الصين بتنفيذ 30 مشروعا للطاقة النظيفة والتنمية الخضراء، وإنشاء صندوق خاص للسلسلة الصناعية الخضراء بين الصين وأفريقيا.

الأمن المشترك: تقديم منحة عسكرية قيمتها مليار ايوان صيني لدعم الدول الأفريقية لتعزيز قواتها العسكرية.

ولفت الرئيس الصيني، إلى “أنه لا يمكن أن يتخلف أحد عن ركب طريق التحديث، ولا يمكن أن يتخلف أي بلد عن الركب بين الصين وأفريقيا، اللتان تشكلان معاً ثلث سكان العالم، مستعيناً بالمثل الأفريقي الذي مفاده: “الأشخاص الذين يخوضون نفس الرحلة هم أصدقاء حقيقيون”.

يشار إلى أن “أهم المشاركين عن قطاع الأعمال الليبي في هذه الدورة تمثل في كل من: محمد الرعيض رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة، ورشيد صوان رئيس مجلس أصحاب الأعمال، ورئيس اتحاد الصناعات الليبية، نعيم بو عبدالله، رئيس الغرفة الليبية الصينية المشتركة، ميلاد البريكي، رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبي الصيني المشترك، بالإضافة إلى عدد مهم من رجال الأعمال الليبين العاملين بالساحة الصينية، ورؤساء الغرف التجارية”.