ليبيا تشارك بمؤتمر قادة الشرطة والأمن في تونس

شارك وفد من وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة علي عبد المولى الجابري في أعمال مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب، الذي انعقد في جمهورية تونس.

وأكد الجابري، في كلمته أمام قادة ومسؤولي الأمن العرب أن” ليبيا ورغم التحديات التي مرت بها، تسعى لإعادة الأمن والاستقرار”، معربًا عن تفاؤله بمستقبل آمن للبلاد.

كما شدد على ضرورة تكثيف التعاون بين الدول العربية لتطوير استراتيجيات أمنية مشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية.

وتناول المؤتمر توصيات من مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان لعام 2024، واستعرض تجارب أمنية ناجحة لبعض الدول الأعضاء، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون في مكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية، من خلال إطلاق حملات توعوية مكثفة.

وفي ختام أعمال المؤتمر، تم الاتفاق على عدد من النتائج المهمة لتعزيز التعاون الأمني العربي، وأُحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة لرفعها إلى مجلس وزراء الداخلية العرب لمناقشتها واتخاذ الإجراءات المناسبة.