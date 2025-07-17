ليبيا تشارك في مائدة مستديرة دولية لمناقشة قضايا «تجنيس أبناء المواطنات»

شاركت الدكتورة سلطنة المسماري، نائب رئيس لجنة شؤون التعليم في مجلس النواب، في اجتماع المائدة المستديرة الافتراضية بعنوان “ما بعد القمة العالمية لأصحاب المصلحة المتعددين بشأن النهوض بالمساواة بين الجنسين في قانون الجنسية”، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، بدعوة من الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي.

وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن عدة دول عربية وآسيوية وأفريقية، وناقش الجهود التشريعية والسياسية الرامية لمعالجة قضايا تجنيس أبناء المواطنات المتزوجات من غير المواطنين، في إطار تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين.

وفي مداخلتها، استعرضت الدكتورة المسماري جهود الدولة الليبية في هذا الملف، مؤكدة أن ليبيا تعمل على معالجة قضية منح الجنسية لأبناء الليبيات من غير الليبيين، استناداً إلى الإعلان الدستوري والقانون رقم 24 لسنة 2010م، الذي يكفل مبدأ المساواة وحقوق المواطنة للمرأة الليبية.

كما أشارت إلى التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه تطبيق هذا القانون، وعلى رأسها مقتضيات الأمن القومي، مؤكدة أن ليبيا تسعى لتحقيق توازن بين احترام حقوق المرأة ومواطنتها، والحفاظ على استقرار الدولة وأمنها القومي.

وأكدت الدكتورة المسماري أن الدولة الليبية لا تمارس أي شكل من أشكال التمييز ضد المواطنات، بل تسعى لإيجاد حلول تضمن المساواة ضمن إطار وطني يحفظ الأمن ويحقق العدالة.