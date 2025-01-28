ليبيا تشارك بمبادرة «المدرسة الشتوية» في إيطاليا

شارك مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي “إبراهيم بن دخيل “، الاثنين، في فعاليات مبادرة المدرسة الشتوية بإيطاليا التي أُطلقت ضمن مشروع “ريبيولد REBUILD” الممول من الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى بناء قدرات العاملين في البلديات الليبية وتعزيز التعاون الدولي.

وتُركز المبادرة على تحسين جودة مياه الشرب في خمس بلديات ليبية (الزاوية، سبها، بني وليد، الزنتان، وغريان)، من خلال محاور تشمل حماية المياه بيئيًا، ومراقبة شبكات توزيع المياه، وإدارة بيانات الموارد المائية، وتشغيل محطات معالجة المياه.

وخلال مشاركته في فعاليات المدرسة الشتوية، نقل مدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي، “إبراهيم بن دخيل” تحيات وتقدير معالي وزير الحكم المحلي لإدارة مقاطعة ترينتو ومسؤولي جامعة ترينتو، مؤكدًا اهتمام الوزارة بتعزيز الشراكات مع الأطراف الإيطالية للاستفادة من خبراتهم في رفع قدرات البلديات الليبية من خلال التشبيك وتبادل المعرفة. كما أشاد بحفاوة الاستقبال من جيوفاني قارديلي وفريق العمل بالمقاطعة.

وأكد “بن دخيل” أن نجاح مشروع”ريبيولد REBUILD” يُعد خطوة هامة نحو تنفيذ مشاريع مستقبلية تُعزز التنمية المستدامة، مشيدًا بالدعم المستمر من معالي وزير الحكم المحلي لتحقيق الأهداف التي تخدم البلديات الليبية وترتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمجتمعات المحلية.