«ميتا» تكشف أكبر نماذجها للذكاء الاصطناعي

أصدرت شركة “ميتا بلاتفورمز”، أكبر نسخة من نماذجها للذكاء الاصطناعي (لاما 3)، وسط أنباء على أنها ستكون مجانية في الغالب، تبعا للسياسة التي اتبعتها الشركة في النماذج السابقة.

وتتميز النسخة، “بأنها متعددة اللغات وذات مقاييس أداء عامة تنافس نماذج مدفوعة لشركات منافسة، مثل أوبن إيه.آي”.

وقالت ميتا المالكة لفيسبوك، إنها “تعلن عن الإصدار إن نموذج (لاما 3) الجديد يمكنه التحدث بثماني لغات، وكتابة أكواد كمبيوتر بجودة عالية وحل مسائل رياضية أكثر تعقيدا من الإصدارات السابقة”.

وذكرت “ميتا بلاتفورمز”، “أنه بالإضافة إلى نموذجها الرائد لاما 3، فإنها ستطلق إصدارين محدثين لنموذجيها المختصرين اللذين يضم أحدهما يضم ثماني مليارات متغير، والثاني يضم 70 مليارا وكانت قد طرحتهما في الربيع”.

هذا وتسمح ميتا، للمطورين باستخدام نماذج لاما مجانا، وهي استراتيجية يقول الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ، إنهاستؤتي ثمارها في شكل منتجات مبتكرة ومشاركة أكبر على شبكات التواصل الاجتماعي الأساسية للشركة.

ويأتي هذا الإصدار في الوقت الذي تتسابق فيه شركات التكنولوجيا لإظهار أن محافظها المتنامية من نماذج اللغات الكبيرة المتعطشة للموارد يمكن أن تحقق مكاسب كبيرة.