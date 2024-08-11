 ليبيا تشارك في «معرض إسطنبول الدولي للكتاب»

تشارك ليبيا في الدورة التاسعة من معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي، والذي انطلق في العاشر من أغسطس الجاري وحتى 18 من نفس الشهر في إسطنبول.

وبحسب وكالة وال، “تشارك ليبيا في هذا الحدث الثقافي الكبير بجناح خاص يضم مكتبة دار الوليد للطباعة والنشر والتوزيع بالجناح C23، ودار الزاوي للطباعة والنشر بالجناح C6، جامعة طبرق بالجناح “C39.

ووفق الوكالة، “يقام على هامش المعرض برنامج حافل بالفعاليات الثقافية المتنوعة، والتي تشمل ندوات فكرية، وحفلات توقيع كتب، وأمسيات شعرية، وورش عمل فنية، مما يوفر فرصة مثالية للجمهور للاطلاع على آخر المستجدات في عالم الثقافة العربية”.

هذا ويشارك في معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي، أكثر من 300 دار نشر تمثل 30 دولة، تعرض أكثر من 150 ألف عنوان في مختلف المجالات الأدبية والثقافية والعلمية.