ليبيا تشارك في «معرض القاهرة الدولي للكتاب»

استثماراً لنجاح تدشين معرض النيابة العامة الدولي للكتاب؛ الذي نظمه مركز البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام في ليبيا، خلال المدة من 16 حتى 25 / 10 / 2024؛ ومتابعة لمد جسور التواصل مع المؤسسات البحثية والتدريبية الدولية والإقليمية والمناظرة لنشاط المركز أو المقاربة له في أغراضه؛ فقد سعى المركز إلى المشاركة في المنتدى الثقافي والمعرفي والعلمي (معرض القاهرة الدولي للكتاب) في نسخته السادسة والخمسين.

وتأتي المشاركة “لزيادة زخم مشاركة مؤسسات النشر والبحث والتدريب في النسخة الثانية من معرض النيابة العامة الدولي للكتاب؛ إضافة إلى إثبات حضور المركز عن طريق تنظيمه نشاطين ذوَيْ صلة بالقضاء والقانون ضمن البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب إبرازاً من المركز و من ورائه هيئة النيابة العامة لدور الثقافة في الوقاية من الجريمة والحد منها”.

وشارك جناح المركز في “مراسم بدء فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ وشهد الجناح زائرين عدة منهم وزير الثقافة في جمهورية مصر العربية؛ الذي اُحيط بالمركز وأغراضه”.