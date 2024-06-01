ليبيا تشارك في مناورات «يوم المراقب المميز» في تركيا

شارك رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول محمد الحداد، على رأس وفد عسكري ليبي في المناورات العسكرية التركية “EFES2024”.

واستمرت مناورات “يوم المراقب المميز” بحسب بيان رئاسة الاركان، على مدى يومي 29 و30 مايو، بحضور الملحق العسكري في تركيا، وعدد من القيادات العسكرية التركية، وعدد من وزراء الدفاع ورؤساء أركان بعض الدول.

وجاءت المشاركة الليبية تلبية لدعوة من وزارة الدفاع ورئاسة الأركان التركية، حيث أصدر الحداد تعليمات بتجهيز قوة من رئاسة القوات البرية والبحرية وهيئة الإمداد والتموين والوحدات العسكرية لعدد من الألوية، وإعداد خطة تدريبية بمشاركة قوات من المشاة والقوات الخاصة.

وحضر الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الثاني من المناورات التي شهدت عروضا عسكرية برية وبحرية وجوية من مختلف الدول المشاركة.

وعلى هامش المناورات، التقى الحداد نظيره التركي الجنرال متين غوراك. كما عقد اجتماعا فنيا مع وزير الدفاع التركي، يشار غولر، ركزت على دعم برامج التدريب وتطوير الجيش الليبي، ومناقشة التعاون العسكري بين البلدين.

وقالت رئاسة الأركان التركية إن نتائج المشاركة الليبية في المناورات التركية كانت “جيدة”، حيث طبقت القوات مهمتها “بشكل ممتاز”.