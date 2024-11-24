ليبيا تشارك في «منتدى التنمية الصيني العربي»

اختتم وفد الهيئات القيادية الممثل لوزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية، مشاركته في منتدى تنمية الشباب الصيني العربي، الذي أُقيم على مدار أسبوع في مقاطعات هاينان وفوجيان وشنغهاي، و تضمن البرنامج زيارات لمراكز خدمية وتطويرية، بالإضافة إلى استكشاف مجالات التجارة الحرة والخدمات التي تشكل محور الاقتصاد الصيني، والتي يأتي في مقدمتها مركز تطوير خدمات الإنترنت الذي يربط منظومة التجارة الحرة بجمهورية الصين الشعبية.

كما شملت الفعاليات “نقاشات وحوارات مشتركة ومؤتمرات طاولة مستديرة، تهدف إلى تمكين الشباب من تبادل الخبرات وتجاربهم، وتنمية مهارات الحوار، وتعزيز العلاقات بين الشباب العربي والصيني. كان الهدف من ذلك هو تعزيز القيادات الشبابية وتمكينها من الإسهام في مختلف مجالات التنمية”.

هذا وأقيم حفل الختام في مدينة شنغهاي بحضور نائبة الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني، دونغ شيا، ومدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، فيصل غسال، ولمياء شنيب، ممثلة عن جامعة الدول العربية ورئيس اتحاد عموم شباب شنغهاي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في قطاع الشباب والجامعات الصينية.

وتخلل حفل الختام “كلمات تعكس اهتمام الأطراف المعنية بتنمية بمستقبل الشباب وتعزيز التعاون المشترك وتداول الخبرات والاستفادة في تحقيق الحداثة والتنمية”.

كما قدم مدير مكتب الإعلام والتواصل بوزارة الشباب عاصم بوجلدين بصفته رئيساً لوفد الهيئات القيادية لمجالس الشباب المشارك بالمنتدى، “درع تكريم مقدم من وزارة الشباب لإتحاد عموم شباب الصين وكافة القائمين على تنظيم المنتدى لقاء حفاوة الإستقبال ومستوى التنظيم العالي لهذه الفعاليات الهادفة لتنمية قدرات الشباب”.