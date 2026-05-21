ليبيا تشارك في نقاشات دولية حول «التحول الرقمي» في التعليم

شاركت ليبيا في أعمال الحوار الوزاري الثالث حول تحول النظم التعليمية، الذي استضافته العاصمة البريطانية لندن، بمشاركة وزراء تعليم وخبراء دوليين لبحث مستقبل التعليم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

ومثل ليبيا في الاجتماعات وزير التربية والتعليم محمد عبد السلام القريو، ضمن فعاليات نظمها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو” بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية المتخصصة.

وركزت أعمال الحوار على صياغة رؤى مستقبلية لتطوير المنظومات التعليمية ومواكبة التحولات التقنية المتسارعة عالمياً، تحت عنوان “تحويل أنظمة التعليم من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر عبر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمقاربات الحديثة”.

وناقش المشاركون خلال الجلسات الوزارية ثلاثة محاور رئيسية شملت حوكمة الذكاء الاصطناعي في التعليم، من خلال بحث السياسات والتشريعات المنظمة لاستخدام أدوات التحول الرقمي داخل المناهج الدراسية بصورة آمنة ومستدامة.

كما تناولت المناقشات تحديث المقاربات التربوية والتعليمية عبر توظيف الحلول الذكية والتقنيات الحديثة لرفع مستوى التحصيل العلمي وتعزيز مهارات التفكير الإبداعي والتحليلي لدى الطلاب.

وبحثت الوفود المشاركة كذلك آليات تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول، بما يدعم استدامة البرامج التعليمية والتقنية ويرفع كفاءة الأنظمة التعليمية.

وتأتي مشاركة ليبيا في هذا المحفل الدولي ضمن توجهات حكومة الوحدة الوطنية الرامية إلى دعم التحول الرقمي داخل المؤسسات التعليمية، وتطوير البيئة التعليمية بما يتناسب مع متطلبات المستقبل وسوق العمل الحديث.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الانفتاح على التجارب الدولية وتطوير البنية التقنية والتعليمية يمثلان جزءاً من خطط تحديث المنظومة التعليمية الوطنية وتأهيل الكوادر البشرية لمواكبة التطورات العالمية.

وتشهد الأنظمة التعليمية حول العالم تحولاً متسارعاً نحو دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، مع تزايد الاعتماد على الحلول الرقمية في إدارة التعليم وتطوير المناهج وأساليب التدريس.

وتسعى ليبيا خلال السنوات الأخيرة إلى تحديث قطاع التعليم عبر إدخال برامج التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التقنية، وسط تحديات تتعلق بالإمكانات الفنية والبشرية والحاجة إلى مواكبة التطورات العالمية في مجالات التعليم الذكي.

كما تلعب منظمة “إيسيسكو” دوراً متزايداً في دعم مشاريع تطوير التعليم والابتكار في الدول الأعضاء، عبر مبادرات تستهدف تحديث المناهج وتعزيز استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات التعليمية.