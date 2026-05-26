ليبيا تشارك في «نقاشات شبابية وكشفية» في المغرب

اختتم أعضاء مجلس النواب، أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، مشاركتهم في أعمال الدورة الثامنة عشرة للجمعية العمومية للاتحاد، التي أُقيمت في مدينة الرباط بالمملكة المغربية، بمشاركة وفود تمثل عدداً من الدول العربية.

وضم الوفد الليبي كلاً من عضو مجلس النواب إسماعيل الشريف، وعضوة مجلس النواب فوزية بوغالية، وعضوة مجلس النواب الدكتورة سعاد الشلي، حيث شاركوا في أعمال الدورة التي امتدت على مدار أربعة أيام، وناقشت مجموعة من الموضوعات والقضايا المرتبطة بالشباب والحركة الكشفية في الوطن العربي، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البرلمانيين الكشفيين العرب، بما يعزز قيم الأخوة والمحبة والعمل المشترك بين الدول المشاركة.

وتضمن البرنامج المصاحب للدورة لقاءات جمعت المشاركين مع رئيس وأعضاء مجلس المستشارين المغربي، ومع أعضاء مجلس النواب بالمملكة المغربية، إضافة إلى زيارات ميدانية لعدد من الجمعيات والمنظمات الكشفية المغربية، إلى جانب جولات تعريفية شملت أبرز المعالم التاريخية والحضارية في مدينة الرباط.

وفي ختام أعمال الدورة، نال الوفد البرلماني الكشفي الليبي إشادات ورسائل شكر وتقدير من أعضاء اتحاد الكشافة البرلمانيين العرب، تقديراً لمشاركته الفاعلة وإسهاماته خلال أعمال الجمعية العمومية، كما تسلّم الوفد شهادات شكر وتقدير مقدمة من رئيس مجلس المستشارين المغربي ورئيس اتحاد الكشافة البرلمانيين العرب.