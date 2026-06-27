تدريب دولي يرفع كفاءة الكوادر في «إدارة النفايات»

شاركت فرق من إدارة النفايات والإصحاح البيئي في وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، في ورشة عمل فنية حول تطوير إدارة النفايات والإصحاح البيئي، انعقدت في العاصمة التونسية خلال الفترة من 25 إلى 27 يونيو 2026، ضمن أنشطة المرحلة الثالثة من مشروع دعم البلديات في ليبيا (SML3)، وبالشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

وتركزت أعمال الورشة على مراجعة مجموعة من المخرجات الفنية والمؤسسية المرتبطة بتطوير منظومة إدارة النفايات والاقتصاد الدائري، بما يشمل مراجعة التشريعات الوطنية، وتحسين الإطار القانوني، وإعداد أدلة وإرشادات فنية، إلى جانب تطوير آليات إشراك البلديات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما تناولت الورشة إعداد خارطة طريق لتطبيق مفهوم المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR)، بما يهدف إلى دعم الإدارة المستدامة للنفايات في ليبيا، في إطار جهود أوسع لتعزيز كفاءة الخدمات البيئية على مستوى البلديات.

وأكدت وزارة الحكم المحلي أن هذه الورشة تأتي ضمن جهود مشتركة لتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية، وتطوير السياسات والأدلة الفنية، بما يساهم في تحسين خدمات إدارة النفايات والإصحاح البيئي، وترسيخ مبادئ الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة.

وفي سياق متصل، شارك وفد آخر من الوزارة في دورة تدريبية أُقيمت في جمهورية كوريا الجنوبية ضمن برنامج تنظمه منظمة التعاون الدولي الكوري KOICA تحت عنوان “بناء القدرات في مجال إدارة النفايات والاقتصاد الدائري”.

وحصل الفريق الليبي المشارك ضمن خمسة دول على جائزة أفضل فريق، وذلك بناءً على العروض المرئية التي تضمنت التقرير الوطني والحلول المقترحة لرفع كفاءة منظومة إدارة النفايات وتعزيز الاستدامة في ليبيا، كما نال المهندس بإدارة النفايات الصلبة والسائلة أبو القاسم النعاس بازين جائزة أفضل مشارك خلال فعاليات الدورة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المشاركة تأتي بدعم من وزير الحكم المحلي عبدالشفيع الجويفي، ضمن خطة تهدف إلى بناء القدرات الفنية للكادر المحلي، وتمكينه من الاطلاع على التجارب الدولية المتقدمة في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة.