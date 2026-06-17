ليبيا تشارك لأول مرة بمؤتمر إقليمي حول «المناخ والصحة»

سجلت دولة ليبيا مشاركة رسمية هي الأولى من نوعها في أعمال المؤتمر الإقليمي الموسع المعني بدراسة التغيرات المناخية وأثرها على قطاع الصحة ووحدات الرعاية الصحية، والذي انعقد بمشاركة دول من الشرق الأوسط وإفريقيا وبحضور وفود دولية وإقليمية.

ومثّل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية في هذا المحفل الإقليمي الدكتور حسام أبو حربة مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية، في إطار توجه الوزارة نحو الانخراط في البرامج الدولية المتقدمة لمواجهة التحديات البيئية والصحية الراهنة.

وانطلقت أعمال المؤتمر لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بالعلاقة بين المناخ والصحة العامة، حيث تركزت النقاشات على تقييم الأثر الصحي للتغير المناخي المتسارع، ودراسة انعكاساته على سلامة المجتمعات وكفاءة الأنظمة الصحية.

كما بحث المشاركون آليات تطوير وحدات صحية صديقة للبيئة، عبر تحويل مرافق الرعاية الصحية الأولية إلى منشآت خضراء ومستدامة تعتمد معايير بيئية حديثة تقلل من الأثر البيئي وتدعم الاستدامة.

وتناول المؤتمر أيضًا محور التكيف والمرونة، من خلال وضع استراتيجيات تضمن قدرة المرافق الطبية على التكيف مع التقلبات المناخية، دون التأثير على جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.

وتكتسب هذه المشاركة أهمية خاصة باعتبارها الأولى لليبيا في هذا المؤتمر الإقليمي، في خطوة تعكس توجه وزارة الصحة نحو الاستفادة من التجارب الدولية ونقل أفضل الممارسات الفنية.

كما تهدف هذه الخطوة إلى دعم جهود حماية البيئة وتعزيز كفاءة النظام الصحي الوطني، ورفع قدرته على مواجهة الطوارئ المناخية المستقبلية.

ويأتي هذا التحرك ضمن توجهات عالمية متزايدة لربط قطاع الصحة بالتغير المناخي، في ظل تأثيرات بيئية مباشرة على انتشار الأمراض وكفاءة الخدمات الصحية، ما يدفع الدول إلى تبني نماذج صحية أكثر استدامة ومرونة في مواجهة الأزمات المناخية.