ليبيا تشدد الرقابة على منظومة «المراسلات الحكومية»

أصدر وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، محمد بن غلبون، تعميماً موجهاً إلى مختلف الجهات العامة، في إطار إجراءات تنظيم منظومة نقل وتوزيع البريد الحكومي والمراسلات الرسمية، بما يهدف إلى تعزيز الانضباط الإداري وتوحيد القنوات المعتمدة في هذا القطاع.

وأكد التعميم ضرورة الالتزام الكامل بالتشريعات واللوائح المنظمة لعمل المرافق الحكومية، مع حصر تقديم خدمات نقل البريد الحكومي في شركة بريد ليبيا باعتبارها الجهة المخولة قانوناً بهذا الاختصاص، ومنع أي تعاقدات مع شركات أو جهات خارج هذا الإطار.

وأشار التعميم إلى رصد مخالفات تمثلت في إبرام بعض الجهات العامة عقوداً مع شركات خاصة لنقل البريد والمراسلات الرسمية، داعياً إلى تصويب الأوضاع القائمة بشكل فوري والالتزام بالقنوات الرسمية المعتمدة، بما يضمن توحيد الإجراءات وحماية المنظومة الإدارية للدولة.

كما شدد وزير الدولة على أهمية تفعيل نظام العنوان الوطني المعتمد وفق معايير الاتحاد البريدي العالمي (UPU)، واعتماده في جميع الوثائق والنماذج الرسمية، بما يسهم في تحديث قواعد البيانات الحكومية ورفع كفاءة الخدمات العامة.

ويأتي هذا التوجيه ضمن توجهات حكومية تهدف إلى دعم مسار التحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات الإدارية، وتعزيز الاعتماد على الأنظمة الموحدة في إدارة البيانات والمراسلات الرسمية داخل مؤسسات الدولة.