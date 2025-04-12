ليبيا تشدد على ضرورة التخلص من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل

في إطار رئاستها هذا الشهر للمجموعة العربية، شاركت بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة في مؤتمر هيئة نزع السلاح في نيويورك، حيث ألقى الوزير المفوض عصام عمران بن زيتون كلمة باسم المجموعة.

وأكدت الكلمة “على ضرورة تخلص الدول النووية من أسلحتها النووية و أسلحة الدمار الشامل الأخرى من خلال برنامج زمني محدد وتسخير الإمكانيات المادية و البشرية الهائلة والمخصصة بشكل متزايد لإنتاج هذه الأسلحة في تمويل التنمية حول العالم، وكذلك الدعوة إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية والكيماوية و البيولوجية وأسلحة الدمار الشامل الاخرى في الشرق الأوسط و العمل على تحقيقها في أقرّب الآجال”.

كما تناولت الكلمة “إدانة الدول العربية للحرب والعدوان ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلة، وإدانة التهديدات النووية التي أطلقها الوزير الصهيوني في حكومة الكيان المحتل بإلقاء قنبله نووية على الشعب الفلسطيني في غزة بتاريخ 5 نوفمبر 2023 لما تمثله هذه التهديدات من خطر جسيم على السلم والأمن الإقليمي والدولي”.