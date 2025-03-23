ليبيا تصدر بياناً بمناسبة «الذكرى الثمانين» لتأسيس «جامعة الدول العربية»

تحيي دولة ليبيا “الذكرى الثمانين” لتأسيس جامعة الدول العربية “بيت العرب”، مهنّئة الدول الأعضاء والأمانة العامة بهذه المناسبة.

وفي بيان لها، أكدت وزارة الخارجية “على أهمية الارتقاء بالعمل العربي المشترك وتعزيز أواصر الأخوة بين الدول الأعضاء بهدف تحقيق الرخاء والتقدم لشعوب الأمة العربية، والوصول بها إلى المكانة الرفيعة التي تستحقها بين الأمم والشعوب العالمية”.

كما أكدت دولة ليبيا على “أهمية ترسيخ التضامن العربي وتعزيز العمل العربي المشترك من خلال تطوير آليات العمل بالجامعة على نحو يستجيب للتحديات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة العربية والعالم بأسره، بما يعزز من قدرتها على مواجهة هذه التحديات، ويوحد الرؤى والمواقف العربية بشأنها ويساهم في زيادة قدرتها للدفاع عن القضايا العربية العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وبناء شراكات استراتيجية لتعزيز مكانتها الدولية في تحقيق النمو والازدهار والرقي لشعوب المنطقة وضمان حقوق الأجيال القادمة”.