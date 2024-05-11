ليبيا تصوت لصالح انضمام فلسطين لعضوية الأمم المتحدة

أعلن مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، عن تبني البعثة الليبية لقرار المجموعة العربية الخاص بعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، وتصويتها لصالحه.

وقال السني في تغريدة له عبر منصة “إكس”: إن “ليبيا تبنت وصوتت لصالح قرار الجمعية العامة المقدم من المجموعة العربية بخصوص طلب انضمام فلسطين بعضوية كاملة للأمم المتحدة وإعطائها حقوق إضافية”.

وأكد أن “القرار تم اعتماده بأغلبية الثلثين بعد أن صوت لصالحه 143 من أعضاء الجمعية، وامتنع 25 دولة، بينما 9 دول فقط هم من رفضوا القرار”.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت أمس بالأغلبية قراراً يؤكد حق دولة فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر بهذه المسألة إيجابياً، وصوتت لصالح مشروع القرار 143 دولة، وعارضته 8 دول وكيان الاحتلال الإسرائيلي، فيما امتنعت 25 عن التصويت.