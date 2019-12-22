ليبيا.. تطالب واشنطن بموقف واضح وصريح اتجاه عدوان حفتر

طالبت الحكومة الليبية، القوى الدولية والإقليمية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، باتخاذ موقف واضح وصريح تجاه العدوان على العاصمة طرابلس.

وقال وزير الخارجية بحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، الطاهر سيالة، “إن اعتداء اللواء المتقاعد خليفة حفتر على طرابلس، وعلى مواقع للجيش الليبي، التي كانت تقاتل تنظيم الدولة الإرهابي، هو سبب الأزمة الراهنة”.

وشدد على أن حكومة الوفاق، هي الحكومة الشرعية والممثل الوحيد للشعب الليبي.

واعتبر وزير الخارجية، إلى أن عدوان حفتر على طرابلس، حجر عثرة أمام تحقيق الاستقرار، وإقامة دولة مدنية بعيدة عن الحكم العسكري الشمولي.

ومنذ 4 نيسان/ أبريل/نيسان الماضي، تشن قوات حفتر، المدعومة بمرتزقة وطيران أجنبي، هجوما متعثرا على طرابلس.