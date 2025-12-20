ليبيا تطلق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمراض «غير السارية»

شارك الوكيل العام لوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية جمال شعبان في احتفالية إشهار الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لمكافحة الأمراض غير السارية، التي نظمها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بمشاركة واسعة من الوزارات والمؤسسات والهيئات الوطنية ذات العلاقة.

وحضر الفعالية عضو وزارة العمل والتأهيل باللجنة الوقائية إيناس السويح، في إطار دعم الوزارة للجهود الوقائية الوطنية وتعزيز التكامل بين السياسات الصحية وبيئات العمل.

وتهدف الاستراتيجية إلى توحيد الجهود الوطنية للحد من انتشار الأمراض غير السارية، وفي مقدمتها أمراض القلب والسكري والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي، عبر تبني نهج شامل يركز على الوقاية وتحسين جودة الحياة والصحة العامة للمواطنين.

وتناولت محاور الاستراتيجية تعزيز التنسيق المشترك بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية، ودعم برامج الكشف المبكر والتوعية المجتمعية، إلى جانب تحسين بيئات العمل الصحية، مع التأكيد على الدور الحيوي الذي تضطلع به وزارة العمل والتأهيل في حماية القوى العاملة والحد من المسببات المرضية داخل مواقع العمل، لما لذلك من أثر مباشر على الصحة المهنية والاستقرار الوظيفي.

وشدد المشاركون في ختام الفعالية على ضرورة تعزيز الشراكة بين الجهات المعنية، والالتزام بالمعايير الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، مع متابعة مؤشرات الأداء وقياس الأثر لضمان تحقيق أهداف الاستراتيجية على المديين القريب والبعيد.

وتعد الأمراض غير السارية من أبرز التحديات الصحية على المستوى العالمي، لما تسببه من أعباء صحية واقتصادية كبيرة.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات الحد من آثار هذه الأمراض من خلال الوقاية المبكرة، وتعزيز أنماط الحياة الصحية، وتحسين السياسات العامة الداعمة للصحة، مع التأكيد على أهمية تكامل جهود القطاعات المختلفة لضمان تحقيق نتائج فعّالة ومستدامة.