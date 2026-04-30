ليبيا تطلق الاستراتيجية الوطنية للشباب بالتعاون مع الأمم المتحدة

في خطوة هامة نحو تعزيز السياسات الشبابية في ليبيا، عقد وزير الشباب المهندس هيثم الزحّاف اجتماعًا تنسيقيًا مع الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا (UNFPA) السيد زياد نابلسي، وذلك بهدف مناقشة سبل تعزيز الشراكة بين وزارة الشباب والصندوق، وبحث سبل دعم الشباب الليبي الذي يشكل أكثر من ثلث سكان البلاد.

واستعرض الاجتماع أهمية تكثيف الجهود الوطنية والدولية للاستثمار في قدرات الشباب الليبي وتنمية مهاراتهم، كما ناقش اللقاء إمكانية إعداد أول استراتيجية وطنية للشباب الليبي. وتؤكد الاستراتيجية على ضرورة إشراك الشباب في صياغتها بشكل فعّال لضمان تمثيل حقيقي لاحتياجاتهم وطموحاتهم.

كما تم بحث تعزيز التعاون بين الوزارة وصندوق الأمم المتحدة للسكان في ما يتعلق بتطوير معيار تقييم الشباب العالمي (Youth Rank Index)، بما يواكب الجهود المبذولة لتحسين مكانة الشباب الليبي في السياق الدولي.

وشهد الاجتماع حضور المستشار الدولي للصندوق في مجال الشباب، إضافة إلى مدير مكتب التعاون الدولي، ومدير إدارة تمكين الشباب، وممثل عن إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الحكومة الليبية لتطوير قدرات الشباب، في ظل التحديات التي يواجهها هذا القطاع في ظل الظروف الراهنة، والعمل على توفير بيئة محفزة تساهم في تعزيز مشاركتهم الفاعلة في تنمية المجتمع.