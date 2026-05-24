ليبيا تطلق برنامجاً لبناء 15 ألف «وحدة سكنية» خلال 4 أعوام

أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، بأنه جرى توقيع مذكرة تفاهم بين وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، والمدير العام للبرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري فيصل بن دردف، وذلك بهدف تمويل وتنفيذ خمسة عشر ألف وحدة سكنية ضمن برنامج وطني يمتد على عدة سنوات.

وبحسب ما جرى خلال مراسم التوقيع، استعرض الجانبان آليات التمويل والتخصيص واستكمال عدد 269 وحدة سكنية باعتبارها مرحلة أولى، ضمن خطة أشمل تستهدف تنفيذ 15 ألف وحدة سكنية خلال الفترة من 2026 إلى 2030، موزعة على عدد من المدن المستهدفة داخل البلاد.

وجرت مراسم التوقيع برعاية وزير التخطيط محمد الزيداني، وبحضور وكيل وزارة التخطيط لشؤون الاستراتيجيات والتطوير محمد بن شريعة، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية علي الناظوري، حيث تم التأكيد على متابعة آليات تنفيذ مذكرة التفاهم بما يضمن انطلاق البرنامج وفق الجدول الزمني المحدد.

وتهدف هذه الخطوة، وفق ما أُعلن، إلى دعم مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية للإسكان، عبر تعزيز توفير الوحدات السكنية للفئات ذات الدخل المحدود، وفق أولويات اجتماعية وخطط تنموية معتمدة، بما يسهم في معالجة جزء من الطلب المتزايد على السكن في عدد من المدن.