ليبيا تطلق خطة «الصحة والتغذية المدرسية» حتى 2030

عقدت لجنة فنية مشتركة بين وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، اجتماعاً، اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، لمناقشة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للصحة والتغذية المدرسية للفترة 2026–2030، ووضع الخطوات التنفيذية والآليات الإجرائية اللازمة لتطبيقها على أرض الواقع، وذلك في إطار الاستعدادات للعام الدراسي المقبل.

وشاركت إدارة الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة في الاجتماع، الذي يأتي ضمن جهود تعزيز صحة الأطفال والارتقاء بخدمات الصحة المدرسية داخل المؤسسات التعليمية في مختلف مناطق البلاد.

وبحث الاجتماع آليات البدء الفعلي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، مع التأكيد على أهمية توحيد الجهود بين القطاعات المعنية، بما يضمن تقديم خدمات صحية وتغذوية متكاملة وآمنة للتلاميذ داخل المدارس.

وخلصت النقاشات إلى الاتفاق على مجموعة من الأولويات للمرحلة المقبلة، أبرزها تسريع وتيرة تنفيذ الاستراتيجية لتكون جاهزة للتطبيق العملي استعداداً لانطلاق العام الدراسي 2026–2027، إلى جانب تعزيز الدعم الفني والتقني للبرامج والمبادرات المرتبطة بالصحة والتغذية المدرسية.

كما شملت الأولويات تطوير منظومة الحوكمة الرقمية من خلال تفعيل أنظمة المتابعة والتقييم، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة البيانات ودعم التحول الرقمي في القطاع الصحي، إضافة إلى تعزيز استدامة التدخلات عبر تقوية الشراكات بين مختلف القطاعات.

وأكدت إدارة الرعاية الصحية الأولية في ختام الاجتماع أن نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد على العمل المشترك والتنسيق المستمر بين الجهات ذات العلاقة، بهدف توفير بيئة مدرسية صحية داعمة للتعلم، وتعزيز النمو البدني والذهني للأطفال ورفع قدرتهم على التحصيل الدراسي.