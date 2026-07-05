ليبيا تطلق خطة «تحول رقمي شامل» في القطاع الصحي

عقد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محمد الغوج اجتماعاً موسعاً مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحضور شركاء التنمية الدوليين، خُصص لبحث خطة دعم تهدف إلى إطلاق مشروع التحول الرقمي الشامل في القطاع الصحي تحت شعار “الحوكمة أولاً والإنسان في المركز”.

وبحسب ما أفادت وزارة الصحة الليبية، استعرض الاجتماع استراتيجية متكاملة لحوكمة الصحة الرقمية تتضمن سبعة محاور رئيسية، تبدأ بتقييم الجاهزية الرقمية وإعداد تقارير مرجعية للبنية التحتية الحالية، بهدف تحديد الفجوات ووضع خارطة طريق للتحول الرقمي داخل القطاع الصحي.

وتشمل الخطة تنفيذ تجارب رقمية استدلالية لتطوير إدارة سلسلة الإمداد الطبي، بما يتيح تحسين تتبع المخزون ورفع كفاءة الإنفاق الصحي، إلى جانب إطلاق مشروع رقمي متطور لإدارة وتدوير النفايات الطبية.

ويعتمد مشروع النفايات الطبية على تقنيات تتبع باستخدام رموز الاستجابة السريعة وأجهزة قياس ذكية مرتبطة بالإنترنت، مع لوحة تحكم مشتركة بين الوزارة والبلديات، بما يضمن مراقبة عمليات التخلص من النفايات وفق المعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

كما تتضمن الاستراتيجية تنظيم ورش عمل دولية في مجال حوكمة الصحة الرقمية، وتفعيل برامج تبادل الخبرات، إضافة إلى إنشاء آلية تنسيق ثلاثية تجمع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف ضبط معايير التشغيل البيني وحماية البيانات الصحية والخصوصية.

وتشمل الخطة كذلك وضع أسس نظام التأمين الصحي الرقمي من خلال بناء قاعدة بيانات وطنية للمستفيدين، بما يمهد لإصلاح شامل لمنظومة التأمين الصحي في ليبيا خلال المرحلة المقبلة.

وأكد وزير الصحة أن هذا التعاون الدولي، خاصة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية، سيسهم في بناء نموذج صحي رقمي أكثر شفافية وكفاءة، يضمن وصول الخدمات الطبية إلى المواطنين بشكل أفضل، موجهاً الجهات الفنية إلى تسريع بدء المرحلة الأولى من التقييم والتنفيذ.