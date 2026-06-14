ليبيا تطلق مبادرة لدمج «الذكاء الاصطناعي» في قطاع النفط والغاز

أعلنت وزارة النفط والغاز عن إطلاق مبادرة وطنية تحت اسم “نيو إنيرجي تك”، تهدف إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتكس في قطاع الطاقة، بما يسهم في تطوير حلول مبتكرة للتحديات التشغيلية في قطاع النفط والغاز داخل ليبيا.

ووفقاً لوزارة النفط والغاز، تسعى المبادرة إلى تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وتحسين آليات اتخاذ القرار داخل القطاع، إلى جانب تمكين الكفاءات الليبية من تطوير حلول تقنية محلية تقلل الاعتماد على الحلول الخارجية.

وتستهدف المبادرة فئات متعددة تشمل المهندسين، ومطوري البرمجيات، وخبراء الذكاء الاصطناعي، والباحثين والأكاديميين، وطلبة الجامعات، والفرق الناشئة، إضافة إلى فرق الروبوتات في مجتمع ليبوتكس، والمهنيين العاملين في قطاع الطاقة.

وتقوم فكرة المبادرة على ربط التحديات الفعلية التي تواجه شركات الطاقة بالمبتكرين والشباب الليبيين، من خلال طرح مشكلات تشغيلية محددة، واستقبال حلول تقنية مبتكرة، ثم تطوير نماذج أولية، قبل تقييمها وربط الحلول الفائزة بالشركات لتنفيذها على أرض الواقع.

كما توفر المبادرة فرصاً لتطبيق الحلول مباشرة داخل شركات النفط والغاز، وإمكانية تأسيس شركات تقنية ناشئة، إلى جانب دعم إعلامي وترويجي للمشاركين، ومنح جوائز مالية لأفضل المشاريع والحلول المقدمة.

وتتوقع الوزارة أن تسهم المبادرة في رفع كفاءة العمليات في قطاع الطاقة، وتقليل التكاليف التشغيلية والانبعاثات، إضافة إلى خلق شركات تقنية ليبية جديدة تدعم الاقتصاد القائم على الابتكار والمعرفة.

ويأتي إطلاق مبادرات التحول الرقمي والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة ضمن اتجاه عالمي متسارع نحو استخدام التقنيات المتقدمة لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل التكاليف وتعزيز الاستدامة.

وتُعد ليبيا من الدول التي تمتلك قطاعاً نفطياً محورياً، ما يجعل إدخال الحلول الذكية خطوة استراتيجية لتطوير الأداء ودعم الابتكار المحلي.

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