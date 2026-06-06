إطلاق «منصة رقمية» جديدة للمحتوى الرياضي

أعلن وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، عن إطلاق تطبيق “ليبيا الرياضية” خلال الموسم الرياضي الحالي، باعتباره خدمة رقمية جديدة تهدف إلى توفير المحتوى الرياضي بشكل مباشر ومسجل، بما يشمل المباريات والملخصات والأهداف والبرامج، إضافة إلى أرشيف رياضي يوثق مسيرة الأندية والمنتخبات الليبية في السنوات السابقة.

وأوضح اللافي أن التطبيق أصبح متاحاً حالياً عبر متاجر الهواتف الذكية على نظامي أندرويد وiOS، ويقدم خدمات رقمية تتيح للمستخدم متابعة الأحداث الرياضية لحظة بلحظة، مشيراً إلى أنه يجري العمل على تطويره بشكل مستمر ليكون الواجهة الرقمية الرئيسية للمحتوى الرياضي في ليبيا.

وبيّن أن هذه الخطوة تأتي في ظل القيود التي تفرضها بعض منصات التواصل الاجتماعي على البث المباشر للأحداث الرياضية، ما دفع إلى إطلاق منصة وطنية تعتمد على نموذج الفيديو حسب الطلب (VOD) لتلبية احتياجات الجمهور الرياضي.

وأكد أن تطبيق “ليبيا الرياضية” يمثل أول منصة VOD للقنوات الوطنية الرياضية في البلاد، ويواكب التحول الرقمي في قطاع الإعلام الرياضي، كما يسعى إلى تقديم تجربة مشاهدة حديثة تتماشى مع تطلعات الجمهور.

ويمكن للمستخدمين تحميل التطبيق مجاناً عبر متاجر التطبيقات الرسمية، حيث يتوفر على متجر Google Play لأجهزة أندرويد، وعلى متجر App Store لأجهزة آيفون.