ليبيا تطلق منصة رقمية لدعم «العمل الرقابي» العربي

أعلن ديوان المحاسبة الليبي عن ابتكار وتطوير منصة رقمية متكاملة مخصصة لدعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة “الأرابوساي”، في إطار جهود تعزيز التحول الرقمي وتطوير أدوات العمل المؤسسي العربي المشترك.

وأوضحت المنظمة أن المبادرة التي قدمها الديوان الليبي تتمثل في تطوير لوحة قيادة تفاعلية (Dashboard)، تتيح متابعة مشاريع وأنشطة مختلف اللجان، بالاعتماد على مؤشرات دقيقة لقياس مستوى التقدم في تنفيذ البرامج والمبادرات، بما يوفر رؤية شاملة ومحدثة حول الأداء المؤسسي.

وبيّنت أن المنصة تُمكّن كذلك من متابعة الخطة الاستراتيجية الممتدة على ست سنوات، إلى جانب الخطط التشغيلية السنوية، بما يسهم في تعزيز كفاءة التخطيط، وتحسين آليات المتابعة والتقييم، ودعم عملية اتخاذ القرار بناءً على البيانات.

وفي هذا السياق، نُظمت دورة تدريبية متخصصة لموظفي الأمانة العامة خلال الفترة من 17 إلى 22 أبريل 2026، أشرف عليها خبراء من ديوان المحاسبة الليبي، بهدف التعريف بوظائف المنصة وآليات استخدامها، وتعزيز قدرات الكوادر على توظيف الأدوات الرقمية بكفاءة عالية.

وأشادت الأمانة العامة للمنظمة بالمبادرة الليبية، مثمنة جهود الفريق الفني القائم على المشروع، والذي عمل على تطوير المنصة وتنفيذها بدعم وإشراف مباشر من رئيس ديوان المحاسبة الليبي، ما أسهم في إنجاح المشروع وفق أعلى المعايير الفنية.

كما جرى تكريم أعضاء الفريق الفني ومنحهم شهادات تقدير، اعترافًا بإسهاماتهم في تطوير هذا المشروع الرقمي الذي يعزز مسار العمل العربي المشترك في مجالات الرقابة المالية والمحاسبة.

وأكدت المنظمة أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون الفني وتبادل الخبرات بين الأجهزة الرقابية العربية، وتدعم توجهاتها نحو الابتكار وبناء القدرات المؤسسية، بما يخدم أهدافها الاستراتيجية في تطوير الأداء الرقابي على المستوى العربي.

هذا وتسعى المنظمات الإقليمية المتخصصة في الرقابة المالية والمحاسبة إلى تبني التحول الرقمي كأداة رئيسية لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة المتابعة والتقييم.

ويأتي مشروع ديوان المحاسبة الليبي ضمن هذا التوجه، في إطار دعم التكامل المؤسسي العربي وتطوير أدوات إدارة الأداء باستخدام التقنيات الحديثة.