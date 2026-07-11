ليبيا تطلق موسمها الثقافي بفعاليات في العاصمة طرابلس

تنطلق اليوم السبت 11 يوليو 2026 فعاليات موسم ليبيا الثقافي، من خلال حفل الافتتاح الرسمي، إيذانًا ببدء برنامج ثقافي وفني متنوع يستهدف تعزيز الحراك الثقافي وإبراز الموروث الحضاري الليبي.

وأوضح مركز الاتصال الحكومي أن برنامج اليوم الأول يتضمن جلسة حوارية بعنوان “المبادرات الثقافية العربية… من المبادرة إلى الأثر”، تناقش دور المبادرات الثقافية في دعم التنمية الثقافية وتعزيز أثرها في المجتمعات العربية.

ويشمل البرنامج المسائي زيارة إلى المتحف الوطني، إلى جانب جولة مفتوحة في المدينة القديمة، بهدف التعريف بالمواقع التاريخية والتراثية التي تحتضنها العاصمة طرابلس.

كما تتضمن الفعاليات عرضًا مسرحيًا يُقام عند قوس ماركوس، إضافة إلى أمسية شعرية يشارك فيها شعراء من ليبيا ومصر، في إطار برنامج يسلط الضوء على التنوع الثقافي والإبداعي.

وأكد المركز أن موسم ليبيا الثقافي يأتي ضمن جهود دعم المشهد الثقافي الوطني، عبر تنظيم فعاليات تجمع بين الفكر والفنون والتراث، وتسهم في تعزيز الحراك الثقافي والتبادل الإبداعي.

يمثل موسم ليبيا الثقافي منصة تجمع المثقفين والفنانين والمهتمين بالشأن الثقافي، ويهدف إلى إبراز الهوية الثقافية الليبية وتعزيز التبادل الثقافي مع الدول العربية، من خلال تنظيم فعاليات متنوعة تشمل الندوات والعروض الفنية والأمسيات الأدبية والأنشطة التراثية.