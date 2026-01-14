ليبيا تطلق ميثاقاً لضمان حقوق «ذوي الإعاقة»

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إطلاق الميثاق الوطني بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو إطار شامل يهدف إلى ضمان مشاركة كاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في صنع القرار الوطني، ويستند الميثاق إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويحدد الميثاق مبادئ واضحة والتزامات عملية عبر مسارات الحوار المهيكل، التي تشمل الحوكمة والأمن والاقتصاد والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، ويعمل على تعزيز المساواة وتكافؤ الفرص، وإتاحة الوصول، وضمان تمثيل فعّال ومستدام للأشخاص ذوي الإعاقة في مستقبل ليبيا.

ويُعد الميثاق خطوة أساسية نحو دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الوطنية والمجتمعية، وتمكينهم من المشاركة في اتخاذ القرارات بما يعكس احترام حقوقهم واحتياجاتهم.

للاطلاع على النص الكامل للوثيقة: اضغط هنا