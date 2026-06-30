ليبيا تطلق نظام «التأشيرة الإلكترونية» لتطوير خدمات الدخول

أصدرت مصلحةُ الجوازاتِ والجنسيةِ وشؤونِ الأجانبِ تعميماً رسمياً إلى رؤساءِ الفروعِ والأقسامِ بشأنِ اعتمادِ العملِ بنظامِ التأشيرةِ الإلكترونيةِ عبرَ الرابطِ الإلكترونيِ (https://avisa.gov.ly)، في خطوةٍ تهدفُ إلى تطويرِ آلياتِ إصدارِ تأشيراتِ الدخولِ للأجانبِ ورفعِ كفاءةِ الخدماتِ المقدمةِ.

وأكدتِ المصلحةُ أنَّ إطلاقَ هذا النظامِ يأتي تنفيذاً لتوجهاتِ رئيسِ الوزراءِ نحوَ التحولِ الرقميِ وتحديثِ الخدماتِ الحكوميةِ، بما يسهمُ في تسريعِ إنجازِ الإجراءاتِ، وتحسينِ جودةِ الخدماتِ، وتقليلِ الاعتمادِ على المعاملاتِ الورقيةِ.

ودعتِ المصلحةُ الشركاتِ والأفرادَ الراغبينَ في استصدارِ تأشيراتِ دخولٍ للأجانبِ إلى التقديمِ عبرَ المنصةِ الإلكترونيةِ واتباعِ الإجراءاتِ المعتمدةِ لاستكمالِ طلباتهم والحصولِ على الموافقاتِ اللازمةِ.