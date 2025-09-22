ليبيا تطلق «وحدة عناية مركزة عائمة» من طرابلس لدعم «أسطول الصمود»

انطلقت من العاصمة الليبية طرابلس عيادة طبية متكاملة على متن سفينة “عمر المختار” في مهمة إسعافية لدعم “أسطول الصمود العالمي” الذي يهدف إلى كسر الحصار المفروض على غزة.

وأكد الدكتور محمد الأدغم، ممثل الجهاز الليبي للإسعاف الطائر، أن العيادة مجهزة بالكامل لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وأن الجهاز على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم الطبي سواء لطاقم السفينة أو للسفن المشاركة في القافلة.

وأشار الدكتور سفيان العاقل، المكلف بمتابعة العيادة، لقناة روسيا اليوم، إلى أن الكشف الميداني أثبت توفر كافة الأجهزة الحيوية مثل أجهزة إنعاش القلب والتنفس الصناعي، مع توفير بعض النواقص مثل نقالات وأدوية الإنعاش بدعم من جهاز إسعاف الطوارئ، مما جعل العيادة جاهزة تمامًا لتقديم الخدمات الطبية.

من جهته، ذكر الدكتور محمد الحداد، المنسق العام لسفينة “عمر المختار”، أن السفينة مجهزة بوحدة عناية فائقة تضم معدات طبية متطورة وأطباء متخصصين، وأنها الأكبر بين نحو 50 سفينة مشاركة في المهمة.

كما يشارك في الرحلة 16 شخصًا من بينهم سياسيون ليبيون ونشطاء دوليون، في إطار دعم الجهود لإنهاء الحصار على غزة وإيصال رسالة تضامن عالمية مع الشعب الفلسطيني.

في السياق، أفادت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة بأنها رصدت طائرات مسيرة تحلق بشكل متكرر فوق سفن “أسطول الصمود العالمي”، مشيرة إلى أن بعض هذه الطائرات يقترب بشكل مثير للقلق، ما أثار قلق القائمين على الأسطول.

وجاء في بيان اللجنة أن هذا النشاط غير المعتاد للطائرات المسيرة يُعد تصعيداً مقلقاً في مواجهة الأسطول، الذي يضم مئات المشاركين والمتطوعين، ويُعتبر من أكبر التحركات البحرية من نوعه باتجاه قطاع غزة.