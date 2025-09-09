«وزارة العمل» تعتمد برامج تدريبية جديدة لتطوير «الكوادر الصحية»

عُقد بمقر وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية، الاجتماع الثاني للجنة المشتركة الخاصة باعتماد البرامج التدريبية في مجال الصحة، في إطار التعاون بين الوزارة والمجلس الصحي العام.

وناقش المجتمعون آليات اعتماد البرامج التدريبية المتخصصة في القطاع الصحي، بما يضمن رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتلبية متطلبات سوق العمل وفق معايير الجودة والاعتماد المعتمدة.

وأكد الاجتماع على أهمية تكاتف الجهود بين المؤسسات الوطنية لوضع إطار شامل للتدريب المهني الصحي، بما يسهم في تطوير قدرات الموارد البشرية الوطنية ودعم النظام الصحي في ليبيا.

هذا وحضر الاجتماع كل من: عدد من أعضاء اللجنة من الوزارة والمجلس الصحي العام، جمال شعبان، الوكيل العام لوزارة العمل، أمال صافار، مديرة الإدارة العامة لشؤون التدريب والتأهيل المهني.