ليبيا تعرض حلولاً متقدمة لخفض «كلفة اختبارات» آبار النفط

شاركت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، في فعاليات مؤتمر ومعرض بتروأفريكا 2026 PetroAfrica، الذي انعقد خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو 2026، وذلك في إطار تعزيز حضورها العلمي والتقني في المحافل الإقليمية والدولية، وبمشاركة واسعة من المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الطاقة.

وخلال فعاليات المؤتمر، قدّم المهندس عبدالمنعم مصباح عبدالعزيز ورقة بحثية بعنوان: “تحليل الضغوط المشتقة باستخدام تقنية (TDS) للآبار العمودية”، حيث استعرض فيها أهمية هذه التقنية في رفع دقة تحليل بيانات الضغوط، وتقليص مدة اختبارات الآبار، وخفض التكاليف التشغيلية، بما يسهم في تحسين الجدوى الاقتصادية ودعم اتخاذ القرار الفني بكفاءة أعلى.

وتأتي هذه المشاركة ضمن توجه وزارة النفط والغاز إلى دعم الكفاءات الوطنية وتعزيز حضورها العلمي، إلى جانب مواكبة أحدث التطورات التقنية في قطاع الطاقة، بما يسهم في تبادل الخبرات ورفع مستوى الأداء الفني، وتعزيز مكانة ليبيا في المحافل الإقليمية والدولية المتخصصة، وفق ما أفادت به وزارة النفط والغاز.

هذا ويشهد قطاع النفط والغاز في ليبيا خلال السنوات الأخيرة تحركات متزايدة نحو الانخراط في الفعاليات العلمية الدولية، بهدف نقل المعرفة والتقنيات الحديثة، خصوصًا في مجالات تحسين كفاءة الإنتاج وتحليل بيانات الآبار، وهو ما ينعكس على تطوير الأداء الفني وتقليل التكاليف التشغيلية في القطاع الحيوي.