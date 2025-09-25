ليبيا تعزز التعاون مع البرتغال والأمم المتحدة وقيرغيزستان

عقد وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، اليوم الخميس الموافق 25 سبتمبر 2025، لقاءً ثنائياً مع وزير الخارجية البرتغالي، باولو رانغيل، على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون بين ليبيا والبرتغال وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أزمة الهجرة غير النظامية.

وأعرب الباعور عن امتنانه للجمهورية البرتغالية حكومةً وشعباً على اعترافها بدولة فلسطين، مؤكداً أهمية هذا الموقف في دعم الحقوق الفلسطينية.

كما بحث الطرفان آخر مستجدات المشهد السياسي في ليبيا وجهود حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية، بالإضافة إلى الخطوات التي اتخذتها لتوحيد المؤسسات الوطنية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التشاور والعمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات، بما يعكس إرادة البلدين في تطوير شراكتهما الاستراتيجية.

ليبيا تناقش مع الأمم المتحدة جهود مكافحة العنف في مناطق النزاعات

التقى وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، براميلا باتن، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للعنف الجنسي في مناطق النزاعات، على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

واطلع الباعور خلال اللقاء على جهود البعثة الدولية في برامج الوقاية والاستجابة لقضايا العنف المرتبط بالنزاعات، والدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة في هذا المجال، لا سيما في القارة الإفريقية.

كما بحث الطرفان سبل التعاون مع المنظمات الدولية في حماية المرأة من جميع أشكال العنف، وتقديم الخدمات اللازمة للناجين والناجيات من أعمال العنف، إلى جانب الجهود المبذولة لتحقيق العدالة لهم وضمان حقوقهم.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون بين ليبيا والأمم المتحدة للتصدي لقضايا العنف الجنسي في مناطق النزاعات، وترسيخ آليات حماية المرأة والمجتمع من آثار الصراعات المسلحة.