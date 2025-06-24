ليبيا تعزز التعاون مع القيادة الأمريكية في إفريقيا لمكافحة المخدرات

قام وفد من وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة لواء خالد المبروك عبدالنبي رئيس الجهاز، بزيارة عمل رسمية إلى مقر القيادة الأمريكية في إفريقيا (AFRICOM) بمدينة شتوتغارت الألمانية، وذلك في إطار جهود تعزيز التعاون الدولي والارتقاء بقدرات جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتناولت الزيارة مناقشة التحديات المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات وتدفقات العائدات غير القانونية عبر ليبيا، بالإضافة إلى الجرائم المرتبطة بها مثل تهريب الأسلحة وتمويل الإرهاب.

وعقد الوفد سلسلة اجتماعات مع ممثلين عن “أفريكوم” وإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA)، بحضور مدير “أفريكوم” ماثيو ميكابليسن ونائبه ورؤساء الأقسام الفنية، إضافة إلى الملحق القطري لإدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة ونائبه.

وركزت المناقشات على دعم جهاز مكافحة المخدرات في ليبيا من خلال تطوير قدراته في التدريب والتجهيز وجمع المعلومات الاستخباراتية، وملاحقة شبكات التهريب خاصة على الحدود الجنوبية والسواحل.

وقدم لواء عبدالنبي عرضاً مفصلاً عن عمل الجهاز والإنجازات التي حققها، مع تسليط الضوء على التحديات المتعلقة بنقص الإمكانيات التقنية واللوجستية، مؤكداً أهمية الشراكة الدولية في بناء القدرات وتبادل المعلومات وتنفيذ عمليات مشتركة.

وتم الاتفاق مبدئياً على إعداد مذكرة تفاهم ووضع خطة عمل سنوية تشمل مراحل التدريب والتجهيز وتنفيذ المهام الميدانية المشتركة، في خطوة تؤكد التزام ليبيا بتعزيز الأمن ومكافحة الجرائم العابرة للحدود.