ليبيا تعزز حضورها الإفريقي.. بناء شراكات فاعلة تدعم «طموحات الشباب»

شارك وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية فتح الله الزُّني، في افتتاح مؤتمر القيادة الشبابية لعموم أفريقيا، بقاعة ذكرى النصر “عدوى” تحت شعار “تمكين الشباب- من أجل إفريقيا مزدهرة”.

وشهد افتتاح المؤتمر “حضور رئيس جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، تاي أتسكيسلاسي، ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي السفيرة سلمى حدادي وكبار مسؤولي الحكومة الفيدرالية، ووزراء شؤون الشباب بالدول الافريقية المشاركة، وقادة الشباب من مختلف أنحاء إفريقيا، والهيئات المعنية بالتنمية الشبابية”.

ويُعد المؤتمر “منصة رئيسية تجمع القادة الشباب وصناع القرار، لإثراء النقاشات وتبادل الخبرات، وبناء شراكات فاعلة تساهم في دعم الطموحات الشبابية نحو مستقبل أكثر إشراقًا، كما أنه يعكس التزام إفريقيا بتمكين شبابها، وإعدادهم للعب دور فاعل في صياغة مستقبل القارة من خلال تعزيز روح الابتكار والريادة لديهم”.

ويأتي حضور وزير الشباب “ضمن إطار حرص ليبيا على مواصلة جهودها لتنفيذ مستهدفات خطة عودة الحياة للدبلوماسية الشبابية بعمقها الأفريقي، والمساهمة في وضع استراتيجيات تعزز من دور الشباب الإفريقي في تحقيق التنمية الشاملة، وترسيخ أسس القيادة الفاعلة التي تمهد الطريق لمستقبل أكثر استقرارًا وتقدمًا للقارة”.