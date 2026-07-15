وزير الإسكان: تعزيز الشراكات الإقليمية يدعم مشاريع «التنمية الحضرية»

بحث وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية المهندس عصام التموني آفاق تعزيز التعاون الإقليمي مع شبكة المدن الإفريقية في جمهورية جنوب إفريقيا، خلال لقاء جمعه مع المديرة التنفيذية للشبكة، بحضور وفدٍ مرافقٍ وعددٍ من المسؤولين.

وشهد اللقاء مشاركة فريق الوكالة الإفريقية للتنمية “نيباد”، إلى جانب الدكتور محمد الفاضل جبران، رئيس اللجنة الدائمة لمتابعة وتنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي للتنمية المستدامة 2063، إضافةً إلى سفير ليبيا لدى جنوب إفريقيا الدكتور عبدالقادر النظيف.

واستعرض الجانبان مجالات التعاون المشترك، وآليات تطوير الشراكة الإقليمية، وتبادل الخبرات في عددٍ من الملفات المرتبطة بالإسكان والتنمية الحضرية والبنية التحتية وتطوير الخدمات.

وتُعد شبكة المدن الإفريقية في جنوب إفريقيا جهةً تنسيقيةً تعمل على الربط بين المستويات الوطنية والإقليمية والبلدية، كما تدعم إعداد الدراسات التوافقية، ومراجعة البرامج المتعلقة بالإسكان والبنية التحتية والخدمات، إلى جانب متابعة مستوى الأداء وفاعلية تنفيذ المشاريع.

وناقش اللقاء أهمية تعزيز الاستفادة من الخبرات المتبادلة بين ليبيا وشبكة المدن الإفريقية، ووضع آليات عملية لتوسيع التعاون المستقبلي بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

واتفق الطرفان على إنشاء قناة اتصال مباشرة بين وزارة الإسكان والتعمير الليبية وشبكة المدن الإفريقية، بالتنسيق مع فريق الوكالة الإفريقية للتنمية “نيباد”، بهدف بناء إطار تعاون يدعم مشاريع التنمية الحضرية ويسهم في تعزيز التكامل الإفريقي.

هذا وتعمل الدول الإفريقية خلال السنوات الأخيرة على تعزيز التعاون المشترك في مجالات تطوير المدن والإسكان والبنية التحتية، عبر تبادل الخبرات وتنسيق السياسات الحضرية، ضمن توجهات الاتحاد الإفريقي لتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2063، التي تركز على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير المدن الإفريقية.