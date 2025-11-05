ليبيا تعزز حضورها الدولي في «مكافحة الفساد»

شارك إبراهيم علي، مستشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، في الدورة الرابعة عشرة لجمعية الأطراف بالأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، التي عقدت يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 في مقر الأمم المتحدة بمدينة فيينا – النمسا.

وأصبحت ليبيا العضو الثامن والسبعين كامل العضوية في اتفاقية إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، فيما رحبت الدول الأطراف بدور هيئة الرقابة الإدارية في تعزيز التعاون الدولي وتفعيل عضوية ليبيا الكاملة في الاتفاقية.

وتعد جمعية الأطراف الهيئة العليا للحوكمة في الأكاديمية، وتضم ممثلين عن الدول الأعضاء والمنظمات الشريكة، وتعمل بموجب المادة الخامسة من اتفاقية الأكاديمية كمنتدى رئيسي للتشاور بشأن السياسات العامة ومعالجة المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي مشاركة ليبيا في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجالات مكافحة الفساد وغسل الأموال، وتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات بين الدول والمنظمات المشاركة. كما توفر الدورة فرصة للاطلاع على أحدث التطورات، وبرامج التدريب، والسياسات المعتمدة من قبل الأكاديمية في هذا المجال.

وتهدف الأكاديمية، التي أنشئت في 8 مارس 2011 بمبادرة مشتركة من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، وجهود جمهورية النمسا والمكتب الأوروبي لمكافحة عمليات الاحتيال، إلى تعزيز النزاهة والشفافية، ونشر ثقافة مكافحة الفساد، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات بين مؤسسات مكافحة الفساد على المستوى الدولي، إضافة إلى دعم البحث العلمي في هذا المجال.