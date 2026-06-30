ليبيا تعزز حضورها العسكري في المحافل الإفريقية

شارك رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول دكتور صلاح الدين النمروش، في أعمال مؤتمر رؤساء أركان الدفاع الأفارقة 2026، الذي تستضيفه العاصمة الأنغولية لواندا، بمشاركة رؤساء أركان وكبار القادة العسكريين وممثلين عن أكثر من 35 دولة إفريقية إلى جانب شركاء دوليين.

وشهدت المشاركة الليبية حضور الفريق أول ركن خالد حفتر والوفد المرافق له، ضمن وفد عسكري ليبي يهدف إلى تعزيز الحضور في المحافل الإقليمية والدولية وتوسيع قنوات التعاون العسكري.

وافتتح المؤتمر بكلمات رسمية ألقاها عدد من كبار المسؤولين العسكريين والدبلوماسيين، من بينهم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأنغولية الفريق أول طيار ألتينو دوس سانتوس، وقائد القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) الجنرال داغفين م. أندرسون، إضافة إلى القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الولايات المتحدة لدى أنغولا شانون كازو، ووزير الدولة ورئيس المكتب العسكري لرئيس الجمهورية الأنغولية الفريق المتقاعد جواو دوس سانتوس.

ويُعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار: “الاستفادة من نقاط قوتنا.. تعزيز الأمن الإقليمي من أجل ازدهار دائم”، حيث يناقش ملفات استراتيجية تشمل تعزيز التعاون العسكري بين الدول الإفريقية، وتطوير القدرات الدفاعية، ورفع مستوى الجاهزية، وتوسيع برامج التدريب المشترك، ودعم الابتكار في الصناعات الدفاعية، بهدف مواجهة التحديات الأمنية وتعزيز الاستقرار في القارة الإفريقية.

وتأتي المشاركة الليبية في إطار دعم التعاون العسكري مع الدول الإفريقية، وتبادل الخبرات بين الجيوش، إلى جانب تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية بما يخدم جهود الأمن والسلام في القارة.