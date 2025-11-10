ليبيا تعزز حضورها في المعارض الدولية

وقّع رئيس هيئة تنمية الصادرات الليبية محمد الهنقاري، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون مشترك مع رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات المهندس عصام العول، وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة عبد العزيز الشاوش، وعدد من مديري الإدارات المختصة من الهيئتين.

وتسعى هذه الاتفاقية إلى توحيد الجهود بين الهيئتين لتعزيز حضور المنتج الوطني الليبي في الأسواق العالمية، من خلال توفير منصات عرض متقدمة ودعم المشاركة الفاعلة للمصدرين الليبيين في المعارض الدولية.

كما تهدف إلى تعزيز مكانة ليبيا على خارطة المعارض العالمية وفتح آفاق أوسع للترويج للمنتج المحلي، مما يساهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الوطني.