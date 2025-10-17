ليبيا تعزز شراكاتها المالية مع الكويت

التقى وفد من حكومة الوحدة الوطنية الليبية، يضم وزير النفط والغاز المكلف خليفة عبد الصادق ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، بقيادات القطاع المالي الكويتي بحضور محافظ مصرف الكويت المركزي، باسل الهارون، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وخلال اللقاء، جرى استعراض فرص التعاون بين ليبيا والمؤسسات المالية الكويتية، وتعزيز الشراكات الاستثمارية وتمويل المشاريع التنموية، بما يساهم في تنويع الاقتصاد الليبي ودعم خطط الحكومة للاستفادة من التجارب المالية الناجحة في المنطقة.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية لتوسيع شبكة الشراكات الاقتصادية والمالية الدولية، واستقطاب الاستثمارات النوعية الداعمة لبرامج التنمية المستدامة والخطط الاقتصادية لليبيا.