ليبيا تعزز موقعها في سوق الطاقة الإفريقية.. مشاريع كهرباء تتجاوز 10 غيغاواط

في مؤشر واضح على تصاعد الدور العربي في قطاع الطاقة داخل القارة السمراء، تصدرت ست دول عربية قائمة أكبر عشر دول أفريقية من حيث سعة توليد الكهرباء من مشاريع النفط والغاز قيد التطوير، وفقًا لتقرير نشرته منصة “الطاقة” المتخصصة بتاريخ 2 سبتمبر 2025.

وأوضح التقرير أن الدول العربية، خاصة في شمال أفريقيا، تلعب دورًا محوريًا في تعزيز أمن الطاقة بالقارة، وتوسيع البنية التحتية الكهربائية، مستفيدة من مواردها الطبيعية الهائلة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي.

وبحسب بيانات منصة “غلوبال إنرجي مونيتور” التي استند إليها التقرير، فإن سعة توليد الكهرباء من النفط والغاز قيد التطوير في أفريقيا، والتي تشمل المشاريع المعلنة وما قبل الإنشاء وقيد الإنشاء، تبلغ نحو 63.9 غيغاواط، أي ما يعادل قرابة 7 في المئة من السعة العالمية البالغة 911 غيغاواط.

وتستحوذ عشر دول فقط على نحو 91 في المئة من هذه السعة (58.2 غيغاواط)، في حين تتقاسم بقية الدول الأفريقية النسبة المتبقية.

والدول العربية الست التي جاءت ضمن هذه القائمة هي: ليبيا، المغرب، الجزائر، مصر، السودان، وتونس. واحتلت ليبيا المركز الثالث أفريقيًا بسعة قدرها 10 غيغاواط، بعد نيجيريا (18.5 غيغاواط) وجنوب أفريقيا (10.4 غيغاواط). ويعكس هذا التصنيف حجم الاستثمارات التي تتجه نحو ليبيا رغم التحديات السياسية والأمنية، مما يعزز حضورها في مشهد الطاقة الإقليمي.

وتضمنت القائمة أيضًا المغرب بسعة 4.7 غيغاواط، الجزائر (4.6 غيغاواط)، مصر (2.7 غيغاواط)، السودان (1.6 غيغاواط)، وتونس (0.9 غيغاواط).

وأشار التقرير إلى أن أفريقيا، ورغم أنها تضم نحو 19 في المئة من سكان العالم، فإن حصتها من الطلب العالمي على الكهرباء لا تتجاوز 3.1 في المئة، مع تركز النقص الحاد في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، حيث يعاني ملايين السكان من انقطاعات مزمنة وانخفاض استهلاك الكهرباء مقارنة بالمعدل العالمي.

وذكر التقرير أن القارة تطور حاليًا نحو 104 محطات توليد كهرباء تعمل بالنفط والغاز، من أصل 1307 محطات على مستوى العالم، مما يعكس الزخم المتزايد في هذا النوع من المشاريع داخل أفريقيا.

ويؤكد التقرير أن تركّز الاستثمارات في دول شمال أفريقيا يعكس الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها هذه الدول في قطاع الطاقة، سواء من حيث الموارد الطبيعية أو البنية التحتية، إلى جانب دورها في دعم استقرار إمدادات الكهرباء وتمكين النمو الاقتصادي.

وفي سياق متصل، كان صندوق النقد الدولي قد أشار في تقرير صدر في يونيو 2025 إلى أن ثلاث دول عربية – هي مصر، الجزائر، والمغرب – تحتل مواقع متقدمة ضمن أكبر اقتصادات أفريقيا لهذا العام، ما يعكس الترابط بين تقدم هذه الدول في مشاريع الطاقة ونموها الاقتصادي المستمر.